Cutremurator. O fata de 14 ani s-a spanzurat in podul casei din cauza relatiilor tensionate cu parintii

Incidentul s-a petrecut la Burdujeni.

Incident cutremurator in cartierul Burdujeni. Joi dupa amiaza, o fata de numai 14 ani, eleva in clasa a IV-a la Scoala Generala Miron Costin, s-a sinucis. Fata a fost gasita spanzurata in podul locuintei sale. Parintii au plecat de dimineata la cumparaturi, in Bazarul Suceava, iar copila la scoala. La un moment dat, in jurul orei 14.00, mama copilei a avut o presimtire si i-a spus sotului sa mearga de urgenta acasa pentru ca simte ca s-a intamplat ceva rau, mai ales ca fata nu raspundea la telefon. Barbatul a plecat cu un taxi spre casa.In momentul in care a intrat in locuinta a constatat faptul ca fiica sa era spanzurata cu un cablu electric de o grinda din pod. La fata locului au ajuns medicii de la Ambulanta, care au constatat decesul dar si politistii, care au ridicat probe. Cu ocazia efectuarii cercetarii la fata locului, in apropierea cadavrului minorei a fost identificat un cablu electric si un scaun, obiecte pe care, cel mai probabil, aceasta le-a folosit in comiterea actului suicidal. Din investigatiile efectuate ulerior de politisti, s-a stabilit faptul ca fata s-a plans unei colege de scoala ca are o relatie tensionata cu familia si nu mai suporta acest lucru. In cauza politistii au intocmit dosar penal de moarte suspecta.