DIICOT cerceteaza cazul a doi frati, fiii unei doctorite din Suceava, carora li s-au adminstrat morfina si alte neuroleptice VIDEO

Ancheta DIICOT la Suceava, dupa ce doi frati, de 11 si 15 ani, fiii unei doctorite cunoscute din Suceava, au fost injectati cu subtante medicamentoase folosite pentru pacienti in faze terminale, precum morfina.Procurorii au deschis un dosar in rem pentru administrare de droguri periculoase in afara cadrului legal si au suspiciuni ca mama minorilor le-ar fi administrat acestora stupefiante. Femeia, pe nume Adriana Lorena Birleanu, este sefa Centrului Medical din cadrul IPJ Suceava. Totul a iesit la iveala dupa ce s-a primit o sesizare scrisa anonima la Directia pentru Protectia Copilului Suceava in care se reclama ca minorilor li se administreaza substante interzise. Cei de la Protectia Copilului au dat curs sesizarii si au solicitat parintilor ca minorii sa fie dusi la spital si sa li se recolteze probe de sange si urina in vederea efectuarii de analize de laborator (vezi sincron Nicoleta Daneliuc, purtator de cuvant al DGAPC Suceava). Dupa prelucrarea testelor de urina a reiesit ca baiatului de 11 ani i s-a administrat benzodiazepina, iar fratelui sau mai mare morfina (vezi sincron medic sef UPU SMURD Suceava, Liviu Carlan). De altfel copilul mai mare a ajuns la spital si anterior iar pe adeverinta medicala eliberata chiar de mama se metiona ca baiatul a fost adus la spital, in stop cardio respirator, lucru infirmat insa de medicii de la Urgente, care spun ca baiatul avea doar o lipotimie. Si la scoala profesorii au inceput sa isi puna intrebari. Copiii acumulau tot mai multe absente, motivate ulterior de scutiri cu parafa si semnatura mamei, si erau tot mai obositi, desi rezultatele la invatatura erau in continuare bune. In fata procurorilor si a celor de la Protectia Copilului, doctorita a negat acuzele si spune ca nu are in casa astfel de substante periculoase. Cei doi minori sunt acum sub consiliere psihologica. Lorena Adriana Birleanu este sefa Centrului Medical Judetean Suceava din cadrul IPJ Suceava de aproximativ sapte ani. Aceasta are in subordine alti sase medici care se ocupa de sanatatea cadrelor MAI din judetul Suceava, adica 1.300 de politisti, 800 de jandarmi si 800 de pompieri, precum si alte cadre si foste cadre MAI.