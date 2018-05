DNA cerceteaza modul in care a ajuns ca pe Mestecanis sa fie construita o groapa de gunoi

Autoritatile judetene si junctionari publici sunt acuzati de abuz in serviciu, falsuri si infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Plangerea a fost formulata de o casa de avocatura din Cluj.

Constructia gropii de gunoi de pe Mestecanis a intrat in atentia DNA.O casa de avocatura din Cluj a depus plangere penala la DNA impotriva autoritatilor locale din Suceava, se arata intr-un document obtinut de G4Media.ro.

Constructia gropii a fost finantata in proportie de aproape 100% cu fonduri europene (peste 7,3 milioane de euro) si fost finalizata in 2016. Plangerea penala a fost depusa la DNA in ianuarie 2018 de casa de avocatura Plopeanu & Ionescu din Cluj-Napoca.Acuzatiile sunt structurate pe trei mari capitole: folosirea si prezentarea de informatii false la Comisia Europeana, avize si acorduri emise fraudulos si refuzul abuziv de indeplinire a obligatiei legale de comunicare a unor informatii de interes public. Avocatii clujeni ii acuza pe functionarii Consiliului Judetean Suceava de infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, fapta care se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani, iar daca exista consecinte deosebit de grave limitele se majoreaza cu jumatate, adica de la 3 la 10 ani si jumatate de inchisoare. Functionarii publici din cadrul Consiliului Judetean Suceava sunt acuzati ca au folosit si prezentat Comisiei Europene, cu rea credinta, in documentele pentru aprobarea finantarii constructiei gropii de gunoi, informatii false prin care au ascuns opozitia populatiei locale, precum si informatii false in legatura cu respectarea standardelor de legalitate. Informatiile au fost transmise in ianuarie 2011 Comisiei Europene, iar pe baza lor Executivul de la Bruxelles a aprobat finantarea cu peste 7,3 milioane de euro a constructiei gropii de gunoi din Pasul Mestecanis.De asemenea, Directia de Sanatate Publica Suceava este acuzata ca si-a incalcat, cu stiinta, obligatia de verificare corecta a conformitatii proiectului gropii de gunoi, incalcand astfel dreptul la protejarea sanatatii populatiei si a unui mediu sanatos pentru persoanele care locuiesc sau circula prin vecinatatea depozitului de deseuri. Directia de Sanatate Publica Suceava mai este acuzata si de comiterea infractiunii de fals intelectual, dupa ce a emis avizul sanitar care a stat la baza obtinerii autorizatiei de constructie. Autorii plangerii penale acuza ca avizul atesta in mod nereal faptul ca groapa de gunoi respecta reglementarile legale in materie de protectie a sanatatii populatiei, cand, in realitate, acesta incalca mai multe obligatii legale si interdictii exprese, arata cei de la G4Media.ro..De abuz in serviciu si fals intelectual este acuzata si Sucursala Regionala de Cai Ferate Iasi, ai carei functionari, spun avocatii, si-au incalcat cu buna stiinta obligatia de verificare corecta a conformitatii proiectului gropii de gunoi cu legislatia specifica aplicabila in materie de circulatie si siguranta pe calea ferata. La randul sau, Agentia pentru Protectia Mediului Bacau a fost si ea acuzata de abuz in serviciu si fals intelectual de catre avocatii clujeni. Inspectorii de mediu, spun cei care au depus plangerea la DNA, si-au incalcat, cu stiinta, obligatia de verificare corecta a conformitatii proiectului gropii de gunoi cu legislatia specifica pentru protectia sanatatii populatiei si a mediului. Ei au emis un acord de mediu, cu toate ca proiectul incalca flagrant obligatiile legale, fapta care, spun autorii plangerii, a avut drept urmare vatamarea dreptului la protejarea sanatatii populatiei si vatamarea dreptului la un mediu sanatos pentru persoanele care locuiesc sau circula prin vecinatatea acestei gropii de gunoi.In urmatoarea perioada, cel mai probabil vor da cu subsemnatul la DNA angajati ai Consiliului Judetean Suceava, inspector de mediu si cadre de la Directia de Sanatate Publica precum si Gheorghe Flutur dar si Catalin Nechifor, cei doi sefi de judet care au aprobat si continuat preoiectul gropii de gunoi de pe munte, dintr-o zona turistica superba.