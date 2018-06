DSP Suceava monitorizeaza cazurile de boala diareica acuta

Boala diareica acuta consituie o problema de sanatate publica prin incidenta crescuta, diversitatea germenilor etiologici si gravitatea manifestarilor clinice, este o cauza majora de spitalizare si poate imbraca diverse forme clinice, de la manifestari usoare de B.D.A. sau gastroenterocolita acuta pana la forme complicate cu sindrom hemolitic uremic.In perioada iunie - octombrie DSP Suceava realizeaza supravegherea epidemiologica a cazurilor de B. D.A., prin monitorizarea saptamanala a numarului de cazuri diagnosticate de catre medicii de familie si a celor internate.

Pentru a preveni aparitia bolii diareice acute, care uneori imbraca forme grave, cu deshidratare masiva, este suficient sa respectam normele de igiena generala si alimentara, de igiena individuala si mai ales de igiena a colectivitatilor:

- respectarea igienei personale si colective: spalarea mainilor cu apa si sapun inainte de prepararea si consumarea alimentelor, de alimentarea copiilor, dupa folosirea WC-ului;

- spalarea fructelor si legumelor sub jet puternic de apa potabila, inainte de a le da in consum;

- prelucrarea termica suficienta a produselor alimentare;

- pastrarea alimentelor acoperite, ferite de vectori biologici(muste, rozatoare) care le pot contamina;

- renuntarea la alimentatia stradala cu produse neambalate, expuse in spatii improprii, comercializate de persoane neautorizate;

- verificarea termenului de garantie si pastrarea la rece pentru toate alimentele pe care le cumparam;

- se va consuma numai apa din surse autorizate sanitar, NU din rauri, lacuri sau sisteme de irigatii;

- pentru copiii mici se recomanda numai consumul de apa potabila fiarta si racita, atat pentru prepararea laptelui cat si a altor alimente;

- parintii trebuie sa-si supravegheze copiii si sa-i deprinda cu regulile elementare de igiena personala si colectiva (spalatul pe maini, spalatul fructelor si legumelor, apa doar din surse sigure, eventual fiarta si racita s.a.) pentru a limita infectia;

- se va evita contaminarea mediului inconjurator prin indepartarea corecta a reziduurilor menajere din gospodariile proprii si din colectivitati, in locuri special amenajate.

"In situatia aparitiei semnelor de boala se recomanda prezentarea la medic pentru consultatii si tratament adecvat.Prevenirea este singurul mijloc de protectie impotriva infectiilor si a bolii diareice acute", a precizat Catalina Zorescu, director executiv DSP Suceava.