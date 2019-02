DSP Suceava. 68 de controale in scoli si gradinite din Suceava

Inspectorii sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica(DSP) Suceava au efectuat, in luna ianuarie, 68 de controale in cadrul actiunii tematice care a vizat efectuarea de controale igienico-sanitare in unitatile de invatamant preuniversitar si de anteprescolari, in chioscurile din incinta acestora in care se comercializeaza elevilor produse alimentare si in unitatile de catering care distribuie mancare elevilor si copiilor din unitatile de invatamint preuniversitar.

In cadrul actiunii tematice pentru verificarea conditiilor igienico-sanitare de functionare asigurate in cantinele scolare au fost efectuate 16 controale.

Pentru neconformitatile constatate s-au aplicat doua sanctiuni contraventionale, o amenda si un avertisment. Amenda a fost de 800 de lei pentru nerespectarea asigurarii controlului si a inregistrarii temperaturii de functionare a spatiilor frigorifice destinate depozitarii produselor alimentare perisabile. Avertismentul a fost dat pentru nerespectarea verificarii de catre cadrele sanitare medii din unitatile de invatamant prescolar cu bloc alimentar, a conditiilor de recoltare si pastrare timp de 48 ore la temperatura de functionare a frigiderului de probe alimentare din meniul servit copiilor.

Pe langa actiunile tematice, au avut loc 544 de controale care au vizat obiective din categoria aliment si nonaliment.

"Dintre obiectivele din categoria nonaliment controlate enumeram: o sursa locala proprie de alimentare cu apa potabila, trei unitati de cazare hoteliera, noua pensiuni turistice, patru unitati de mediu (pentru solutionarea unor sesizari referitoare la nerespectarea normelor de igiena in zonele de locuit), un service auto, doua sectii de fabricare ferestre din termopan, o sectie de fabricare ambalaje pentru incaltaminte, 23 unitati de desfacere produse cosmetic, cinci unitati de frizerie, coafura, manechiura, pedichiura, 128 utilizatori profesionali de produse biocide, 23 cabinete de medicina de familie, patru cabinete medicale ambulatorii, 18 cabinete stomatologice, un laborator de analize medicale, doua laboratoare de radiologie dentara si sapte unitati sanitare cu paturi", a precizat Dinu Sadean, seful Serviciului de Control in Sanatate Publica din cadrul DSP Suceava.

La obiectivele din categoria aliment au fost efectuate 185 de controale la doi producatori si ambalatori, un distribuitor si transportator, 101 retaileri, 70 unitati din sectorul seviciilor alimentare, 11 producatori primari de produse alimentare care vand direct consumatorului final.

Potrivit sefului Serviciului de Control in Sanatate Publica din cadrul DSP Suceava, medicul Dinu Sadean, in cadrul unei notificari inregistrata prin sistemul rapid de alerta au fost efectuate controale pentru suplimentul alimentar "Lipostop Capsaicina + Crom" cu neconformitati de calitate, in vederea depistarii si retragerii acestuia de la comercializare. Cu ocazia controalelor efectuate, produsul notificat nu a fost gasit la comercializare la noi in judet.