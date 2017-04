DSVSA Suceava asigura permanenta in Vama Siret din cauza pestei porcine din Ucraina. In contextul confirmarii pestei porcine africane(PPA) in Ucraina respectiv Republica Moldova si pentru a limita raspandirea bolii in comunitate, Comisia Europeana a impus restrictii pentru aceste zone de risc, prin masuri zoosanitare de combatere a PPA in anumite state. De asemenea s-au facut recomandari privind sporirea masurilor de profilaxie nespecifica pentru pesta porcina africana in Romania. Sunt expuse judetele de la granita de E si N a Romaniei, Suceava fiind unul dintre acestea, deoarece in momentul de fata virusul ar putea evolua oriunde in tara vecina Ucraina, Astfel, la nivelul Institutiei Prefectului - Judetul Suceava a avut loc, joi, o sedinta de lucru la care au participat, prefectul judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, directorul executiv al DSVSA, Danut Corneanu, seful PTF Siret, Ilie Lostun si seful Biroul Vamal Suceava, Adrian Ancuta. "Urmare a intalnirii s-a hotarat, ca incepand de vineri, personalul propriu al DSVSA Suceava sa asigure permanenta in punctul de trece a Frontierei Siret pana pe data de 30 aprilie. Pentru sporirea vigilentei si acordarea sprijinului conform prevederilor legale in vederea intensificarii actiunilor de control in comun dar si pentru a preveni introducerea in Comunitate a virusului PPA, prin transporturile personale in bagajele calatorilor, a produselor de origine animala", se arata intr-un comunicat transmis de Prefectura Suceava.