Dan Cusnir anunta recolte record de simpatizanti ai PSD la hectar, in Suceava.Cat despre cei plecati, nu a fost vorba de epurari

Ca in vremea comunismului, cand tovarasii se laudau cu recolta peste asteptari la hectar, presedintele organizatiei municipal a PSD Suceava, Dan Cusnir, a iesit marti, intr-un elan tovarasesc si a comunicat ca nu mai putin de 40 de persoane s-au inscris in ultimele zile in organizatia pe care o conduce. In ritmul asta, Dan Cusnir cred ca o sa inscrie toata Suceava in PSD ca sa aiba cu ce se mandri in continuare si sa fie votat in 2020, cand vrea ca candideze ca primar. Cu alte cuvinte, nu conteaza cati pleaca din PSD Suceava sau din randul consilierilor locali (vezi cazul lui Eugen Girigan,al lui Cornel Grosar care nu a putut ca faca pe yes-manul si a demisionat sau al lui Cristian Boberschi, cel care a ramas fara sprijinul politic al PSD desi a fost ales consilier pe listele acestui partid), conteaza cati vin in PSD gramada si vor sa simta si sa vorbeasca la unison cu liderul lor. Cusnir a explicat ca nu se fac epurari in partid, nici expulzari, ci doar au fost niste blocaje, care au fost inlaturate (?!). Pana la raportarea unei noi productii record la hectar de noi simpatizanti, il sfatuim pe Dan Cusnir sa nu se mai imbete cu apa rece ca victoria zdrobitoare a PSD in municipiul Suceava la parlamentare ar fi fost meritul sau, cum si ca fotoliul de primar ii este foarte aproape, la o aruncatura de bat. In loc de vorbe, Dan Cusnir ar trebui sa treaca la fapte si sa ceara sprijin parlamentarilor PSD pentru ca proiectele Sucevei sa se poata derula si, de exemplu, aia 5 kilometri din soseaua de centura a municipiului, cat au mai ramas de facut, sa fie finalizati mai devreme de 2020. Dar desigur, e mult mai simplu sa vorbesti, sa il arati cu degetul pe actualul primar al Sucevei, decat sa faci!