Darmanesti. O femeie a murit intr-un bar

Unei femei de 60 de ani, din municipiul Suceava, i s-a facut rau si a murit intr-un bar. Incidentul socant a avut loc, miercuri dupa amiaza, intr-un local din comuna Darmanesti. In jurul orei 15.20, femeia a intrat in bar si a comandat o suta de ml de votca. Aceasta s-a asezat la masa pentru a consuma bautura alcoolica, insa la un moment dat i-a spus patroanei barului ca se simte rau si ca merge la toaleta. La intoarcere, aceasta a spus ca se simte rau in continuare, s-a asezat pe un scaun, apoi jos. Patroana localului a sunat imediat la 112 si a solicitat prezenta unui echipaj medical. La fata locului a ajuns un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Suceava. Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru femeie, constatand decesul. Trupul neinsufletit al acesteia a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului.