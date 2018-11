De Cartea Recordurilor. Noua treceri de pietoni pe o strada de doar 300 de metri, din Suceava VIDEO

Localnicii din zona fac haz de necaz de trecerile de pietoni puse din metru in metru si spun razand ca in capatul strazii urmeaza sa fie amplasata si o statie de metrou. VEZI DECLARATII!

Suceava poate intra cu usurinta in Cartea Recordurilor dupa ce pe strada Bogdan Voda, au fost marcate nu mai putin de noua treceri de pietoni. Vorbim de o strada infundata de doar 300 de metri si care are pe o parte si pe cealalta aproximativ 27 de case.

Localnicii din zona fac haz de necaz de trecerile de pietoni puse din metru in metru si spun razand ca in capatul strazii urmeaza sa fie amplasata si o statie de metrou. Mai mult, ei vor acum si un semafor, daca tot isi inchipuie constructorii ca e un trafic atat de intens. Si este...cam cate doi sau trei trecatori simultan, in cele mai aglomerate momente. Politia Rutiera a aplicat amenzi in valoare de 2.700 de lei firmei de constructii pentru mai multe deficiente constatate (vezi declaratie Corina Dumitras, subinspector IPJ Suceava). Potrivit reprezentantilor Primariei Suceava, firma respectiva a obtinut initial avizul Politiei Rutiere pentru cele 9 marcaje de trecere de pietoni(vezi declaratie Lucian Harsovschi, viceprimarul Sucevei) desi acum toata lumea rade de situatie.Potrivit unor surse, tot scandalul a pornit de la localnici, care in conditiile date nu mai pot sa isi lase masinile in fata portilor, pentru ca este ilegal sa parchezi pe marcajul pietonal. Pana una alta, o strada pe care din metru in metru dai de trecere de pietoni nu vezi toata ziua, chiar daca situatia este de-a rasul-plansul.