De Ziua Bucovinei, Shopping City Suceava a donat Spitalului Judetean un aparat indispensabil supravietuirii prematurilor

Un ventilator de inalta performanta, indispensabil supravietuirii copiilor nascuti prematur, in valoare de 26.000 euro a fost donat, joi, de Shopping City Suceava, sectiei de neonatologie din cadrul Spitalului Ioan cel nou Suceava, cu scopul prevenirii mortalitatii infantile in randul nou-nascutilor din judetul Suceava.Aparatul medical performant donat de Shopping City Suceava este un ventilator de suport respirator cu frecventa inalta, de o importanta vitala pentru copiii care ajung pe lume prematur sau care se nasc cu probleme respiratorii, menit sa vina in sprijinul medicilor in lupta pentru salvarea vietii micutilor nascuti inainte de termen.

Prin aceasta donatie Shopping City Suceava, in calitate de partener pe termen lung al comunitatii locale, a dorit sa se alature eforturilor generoase facute de echipa din cadrul Spitalului Judetean Suceava Sf. Ioan cel Nou in oferirea de servicii medicale cat mai complete si de inalta calitate pentru suceveni. Numai in primele luni din 2018, la spitalul din Suceava s-au nascut 3.365 copii dintre care 414 ingrijiti in terapie intensiva si 317 cazuri de prematuritate. Unul din 10 copii nascuti prematur in Romania, necesita interventie medicala adecvata inca din primul minut de viata pentru a supravietui si pentru a recupera decalajul, astfel incat sa fie pregatit pentru lumea exterioara. Dr. Dana Murariu, seful Sectiei de Neonatologie, a subliniat necesitatea ca medicii sa aiba la dispozitie aparatura medicala adecvata, pentru a putea interveni prompt in salvarea prematurilor, pentru ca, desi exista pe sectie, se dovedeste insuficienta ca urmare a numarului mare de nou-nascuti si prematuri care necesita ingrijire.

"Am primit cu bucurie dorinta Shopping City de a face aceasta donatie pentru sectia de Neonatologie, unde incepe practic viitorul comunitatii sucevene si incurajam acest tip de actiuni . Noul aparat donat vizeaza nevoile unei categorii vulnerabile de nou-nascuti, prematurii intre 24 si 34 de saptamani, a caror functie respiratorie nu este posibila fara acest tip de ventilator cu frecventa inalta, dar si pe cei ce necesita intubatie si ventilatie mecanica. Aparatul este in masura sa preia si sa corecteze in mod eficient functia respiratorie a copiilor preamturi, dar si sa ofere nou nascutilor tratamentul corespunzator pe compartimentul de Terapie Intensiva Neonatala", a spus medicul neonatolog.

Mircea Petrariu, center manager Shopping City Suceava, a punctat importanta responsabilitatii sociale si implicarii companiilor in comunitatea locala:

"Investitiile in noile generatii si in sanatate sunt aspecte esentiale al calitatii vietii noastre, de aceea, Shopping City Suceava, ca membru activ si responsabil al comunitatii sucevene, este in permanenta preocupat de implicarea in viata locala prin proiecte de lupta impotriva abandonului scolar si recompensare a tinerilor cu rezultate deosebite. Ne bucuram ca acum, la implinirea a zece ani de activitate, am putut sustine acest proiect de importanta majora pentru orasul nostru si anume achizitionarea unui ventilator neonatal. Nasterea unui copil este o minune, insa adeseori este nevoie de o lupta pentru supravietuire si asta o pot face doar acesti oameni minunati, medici si asistente, ajutati de aparatura medicala moderna".