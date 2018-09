De beat ce era, un comerciant din Bazarul Suceava a ascuns bani intr-un chiosc si nu i-a mai gasit. Omul a sunat la 112

Un comerciant din Bazar, la betie, a sunat la 112 si a reclamat ca i s-au sustras 7000 de lei din chioscul pe care il detine. La fata locului s-a deplasat o patrula de politie. Agentii l-au gasit pe reclamant la chioscul din incinta Bazarului Suceava mort de beat. Barbatul le-a povestit ca a lasat suma de 7000 lei pe taraba chioscului, sub niste pachete cu marfa, si a plecat la o toaleta. Cand s-a intors, dupa aproximativ 10 minute, suma de bani nu a mai fost gasita, fapt pentru care a sunat la 112. Vazand ca reclamantul de abia se tine pe picioare, agentii s-au apucat si au inceput sa caute ei banii si in final i-au gasit. In urma verificarilor efectuate, echipajul de politie a gasit suma de bani pe taraba din chiosc, sub mai multe pachete cu marfa, apelantul numarand banii si stabilind ca suma de bani gasita este aceeasi cu suma de bani reclamata ca fiind sustrasa.Barbatul a fost in final sanctionat pentru ca a sunat aiurea la 112 dar omul era fericit ca banii nu i-au fost sustrasi, asa cum credea el.