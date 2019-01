De la 1 februarie, Spitalul Judetean Suceava va avea un nou Plan de Ingrijiri VIDEO

Incepand cu data de 1 februarie, la Spitalul Judetean Suceava va fi implementat noul Plan de Ingrijiri, ca formular de lucru care sa completeze foaia de observatie clinica generala.Potrivit managerului spitalului, Vasile Rimbu, obiectivele acestui plan sunt: cresterea calitatii ingrijirilor medicale, dezvoltarea abilitatilor profesionale ale personalului medical mediu si auxiliar si implicit cresterea sigurantei pacientului, responsabilizarea asistentului medical si evidentiera tuturor ingrijirilor executate.

Documentul isi propune sa monitorizeze inclusiv cateterele venoase periferce si eventualele complicatii care apar ulterior.Tot aici va fi inclusa si foaia de administrare a tratamentului in care vor fi consemnate interventiile delegate de catre medic.

Documentul isi propune sa include si medicatia personala, respectiv tratamente si evaluare pacient post administrare(eventualele reactii adverse). Formularul va inregistra semnatura asistenului care a efectuat tehnica.

Potrivit lui Vasile Rimbu, partea cea mai importanta din plan si anume ingrijirile pe care le executa asistenta medicala vor fi generale si ulterior fiind completate cu ingrijirile specifice fiecarei sectii, respectiv ( obstetrica ginecologie, neonatologie, pediatrie, bloc operator) si vor fi consemnate in documente special concepute.

Raportul de ingrijiri la externare va finaliza spitalizarea pacientului si in el va fi inclus rezumatul ingrijirilor acordate, educatia pacientului la externare cat si ingrijirile acordate in ziua externarii.

In ziua plecarii asistenta medicala va reevalua pacientul si va consemna scorul de dependenta cu care pleaca acesta.

"Planul de Ingrijiri a fost conceput cu ajutorul intregului colectiv de asistente, va fi aplicat in fiecare sectie de la data de 1 februarie pentru fiecare pacient, iar asistenta sefa va avea un ajutor de nadajde in tutorele de ingrijri, o alta asistenta din sectie care va urmari modul de implementare a documentului.

Auditarea privind implementarea acestui document se va face luna astfel incat vom putea sa remediem in timp util eventualele neajunsuri", a precizat Vasile Rimbu.