De la 1 ianuarie creste indemnizatia pentru invalizi, veterani si vaduve de razboi. Astfel, directorul executiv al Casei Judetene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, informeaza ca incepand cu aceasta data intra in vigoare prevederile OUG 103/2018, care modifica dispozitiile art. 1 din Legea 49/1991, prin care invalizilor de razboi, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi li se acorda o indemnizatie.

Astfel, invalizii de razboi vor primi: 1.500 de lei lunar, pentru marii mutilati si cei incadrati in gradul I de invaliditate; 1.000 de lei lunar, pentru cei incadrati in gradul II de invaliditate; 900 de lei lunar, pentru cei incadrati in gradul III de invaliditate;

De asemenea, veteranii de razboi vor primi 600 de lei lunar. Aceeasi suma o vor primi si vaduvele de razboi, daca nu s-au recasatorit.

Vaduvele veteranilor de razboi beneficiaza de 50%, respectiv 100% din cuantumul indemnizatiilor mentionate anterior astfel:





Categorii de beneficiari si cuantum indemnizatie incepand cu 01 ianuarie 2019( 50% - cu renta / 100% - fara renta) urmasa de veteran de mare mutilat si inv. gr.1 - 750 lei/ 1.500 lei; urmasa de veteran inv. gr.2 - 500 lei/ 1.000 lei; urmasa de veteran inv. gr.3 - 450 lei/ 900 lei; urmasa de veteran - 300 lei/600 lei.

"De asemenea precizam faptul ca a fost aprobat prin hotarare de guvern cuantumul ajutorului anual cu venit veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat, cu valoarea de 400 lei. Aceste drepturi se vor achita prin CNPR cu mandat postal in luna decembrie 2018", a precizat Constantin Boliacu, director executiv Casa Judeteana de Pensii Suceava.