De la 1 noiembrie, parcare doar cu plata, la Spitalul Judetean Suceava

Incepand de luni, 1 noiembrie, cei care merg la Spitalul Judetean Suceava cu masina proprie trebuie sa plateasca taxa de parcare altfel nu pot lasa autoturismul in curtea spitalului. Masura se aplica inclusiv angajatilor unitatii sanitare, care trebuie sa achite un abonament lunar de 100 de lei pentru a lasa masina in parcarea institutiei atunci cand vin la serviciu. Daca insa pierd abonamentul, pentru al doilea ei vor trebui sa plateasca 200 de lei.Prima ora de parcare va fi taxata cu 5 lei, urmatoarele cu cate 1 leu fiecare iar fractiunile de ora vor fi taxate cat o ora intreaga. Asa au decis consilierii judeteni, la propunerea presedintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur. La Spitalul Judetean Suceava au fost amenajate 411 locuri de parcare, iar angajatii au cumparat deja aproximativ 300 de abonamente. Au fost puse in functiune doua aparate de taxare, plata tichetului de parcare putand fi efectuata atat cu cardul, cat si numerar. De asemenea, exista si afisaj electronic, care indica numarul locurilor libere. Multi suceveni prefer sa vina la Urgente si in ambulatoriu folosindu-se de masina persoanala. Acestia vor plati parcarea in functie de cat sunt nevoiti sa stea prentru a primi consultatia sau rezultatul unor investigatii medicale, ceea ce ar putea insemna cateva ore.