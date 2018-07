De luni incep lucrarile la podul de la Milisauti

Durata de executie este de 21 de saptamani.

Prefectura Judetului Suceava informeaza ca Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi a emis ordinul nr. 2/19319, din 20 iulie, pentru inceperea a lucrarilor la podul de la Milisauti, cu data de luni, 23 iulie, cu o durata de executie de 21 saptamani.Autorizatia de constructie insemnand "executarea lucrarilor de interventie in prima urgenta pentru refacerea podului de pe DN 2H km 4+776, peste raul Suceava, la Milisauti" a fost atribuita firmei care a castigat licitatia, SC Geiger Transilvania SRL din Sibiu, cu care s-a incheiat contractul. Nu s-au depus contestatii in urma licitatiei. In urma ploilor abundente si a cresterii nivelului apelor raului Suceava, unul dintre pilonii podului de la Milisauti a fost afectat, in carosabil au aparut fisuri, astfel ca traficul pe DN2H a fost intrerupt, circulatia fiind dirijata pe rute alternative. Pentru podul de la Milisauti, de pe DN 2H, imediat dupa producerea avariei, a fost intocmita documentatia de constatare a acesteia si inaintata catre DRDP Iasi, care a realizat demersurile pentru executia lucrarilor in regim de urgenta.

Ca solutie de urgenta adoptata in Consiliul Local pentru Situatii de Urgenta Milisauti, aprobata in sedinta de Consiliul Local, prin parteneriat public privat intre Primaria Milisauti si un agent economic, a fost construit un pod provizoriu, din tuburi, care a fost dat in functiune de joi, 19 iulie.