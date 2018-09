De tot rasul. Individ prins de politisti dupa ce a spart o casa si a adormit acolo, de beat ce era

Hot de tot rasul, prins de politisti dupa ce a adormit in casa pe care a spart-o. Barbatul era prea beat cand a intrat si a adormit pe patul celui pe care voia sa il tâlhareasca. Incidentul s-a petrecut in comuna suceveana Gramesti. Imobilul nu este locuit, proprietarul fiind mort iar fiica raposatului are grija de casa. Aceasta a sunat speriata la 112 dupa ce a gasit usa de la intrare in locuinta tatalui sau sparta si o persoana straina pe patul acestuia. Strainul era mort de beat. Politistii au venit la fata locului iar in urma cercetarilor l-au identificat pe individ. Este vorba despre un barbat de 34 de ani, din comuna Gramesti, care locuieste fara forme legale in comuna Zamostea. Cu o seara inainte acesta a consumat bauturi alcoolice cu alte persoane la un bar iar in drum spre casa, din cauza starii de ebrietate in care se afla, a patruns in curtea barbatului decedat, apoi a fortat sistemul de inchidere al usii de la intrare, culcandu-se pe patul din dormitor, unde a fost gasit de catre apelanta. Individul nu a distrus si nu a apucat sa sustraga bunuri din locuinta si a declarat ca nu cunoaste cum a ajuns in acest imobil. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de violare de domiciliu.