Deces din cauza meningitei cu virusul WEST NILE, la Dumbraveni

Directia de Sanatate Publica Suceava a anuntat ca in cursul zilei de joi a fost confirmat prin teste de laborator un al doilea caz de meningita cu virusul WEST NILE, la o pacienta in varsta de 81 de ani domiciliata in comuna Dumbraveni. Femeia a fost internata in data de 04 septembrie in sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava si a decedat in data de 6 septembrie. Este al doilea caz de meningita cu virusul WEST NILE inregistrat in judetul Suceava si la Dumbraveni. 'Am solicitat continuarea masurilor de dezinsectie initiate dupa aparitia primului caz de imbolnavire si extinderea pentru intreaga zona centrala a comunei Dumbraveni', a declarant directorul executiv al DSP Suceava, Catalina Zorescu. Aceasta a precizat ca tantarii transmit agenti patogeni care produc imbolnaviri la om si la animale cu virusul in cauza. Bolile cele mai raspandite sunt arbovirozele, dintre aceste facand parte si infectia cu virusul West Nile. Pentru a-si depune ouale femelele de tantari se hranesc cu sange si se infecteaza cu agenti patogeni de la om sau animale sau ii transmit acestora.