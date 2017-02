Decizie definitiva. Fondul Bisericesc al Bucovinei pierde procesul cu Romsilva pentru 166.813 hectare de padure

Regia Nationala a Padurilor Romsilva a castigat definitiv procesul cu Fondul Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei, 166.813 hectare de fond forestier ramanand astfel in proprietatea publica a statului roman si in administrarea Romsilva. Procesul a fost intentat acum 16 ani de Fondul Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei, care a cerut recunoasterea dreptului de proprietate pentru cele 166.813 de hectare, aflate in judetul Suceava. Litigiul s-a judecat in acesti ani la mai multe instante din tara, in mai multe cicluri procesuale, la Curtea de Apel Suceava, Curtea de Apel Galati, Curtea de Apel Timisoara, Curtea de Apel Cluj, precum si Inalta Curte de Casatie si Justitie, se arata intr-un comunicat al Romsilva.Actiunea Fondul Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei a fost respinsa definitiv de Curtea de Apel Cluj si irevocabil de Inalta Curte de Casatie si Justitie acum trei ani, iar calea extraordinara de atac a revizuirii a ramas irevocabila in acest an, prin Decizia 192 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

In cursul anului trecut, juristii Regiei Nationale a Padurilor Romsilva au reusit sa pastreze in proprietatea publica a statului roman inca 21.387 de hectare de fond forestier, cele mai multe in judetele Buzau, 2.754 de hectare, Gorj, 2.622 de hectare si Arges, 1.276 de hectare.In urma aplicarii legilor pentru restituirea proprietatilor, fondul forestier proprietate publica a statului, administrat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, s-a diminuat la 3,14 milioane de hectare, adica aproape 49% din totalul fondului forestier national.