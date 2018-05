Declaratie politica- senator PSD Ioan Stan

Comunicat de presa



Se evidentiaza, mai ales de pe la jumatatea lunii mai, o adevarata agresiune mediatica asupra cetatenilor romani in legatura cu subiecte de maxim interes pentru majoritatea acestora. Metodele sunt dintre cele mai lipsite de onestitate si cu atat mai jenante devin personajele care le folosesc. Adoptarea unei atitudini, chipurile determinate de grija fata de poporul roman, este in mod clar utilizata in ideea destabilizarii unui guvern aprobat de Parlament. Intrebandu-ne public daca mai sunt bani de pensii si salarii, cerand pe ton ultimativ sa se precizeze care este soarta Pilonului II de pensii si prestand toate acestea intru sfidarea bunului simt datorat celor ce te asculta inseamna de fapt transmiterea semnalului de atac asupra guvernarii legal constituite. Iar camarila, frustrata de pozitia de perdant al alegerilor, este gata sa se preteze la demersuri puerile, dezavuate nu numai de romani, de genul plangerilor penale la adresa primului ministru sau a altor membri ai guvernului. Cel mai grav mi se pare ca acest gen de manipulari fara scrupule sunt indreptate asupra unui numar foarte mare de, atentie ,alegatori, apreciati ca sustinatori ai PSD. Acesta este motivul pentru care am decis a rememora in fata dumneavoastra etapele unei incercari disperate de a destabiliza guvernarea PSD- ALDE, aleasa prin masiv vot popular exprimat in scris si nu pe retele de socializare.Asadar, zvonurile definite astfel la modul bland, au demarat ca urmare a unui scenariu de discutii publicat din greseala, conform declaratiei d-lui Ion Ghizdeanu, presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, emitentul documentului cu pricina. Era usor de presupus ca se va incerca "valorificarea" respectivei gafe, motiv pentru care presedintele PSD a declarat imediat, si citez "nu s-a discutat, nu se discuta si nu vom adopta nici o masura care sa duca la desfiintarea Pilonului II de pensii". Ministrul muncii declara ca parerea Comisiei de Prognoza nu este agreata, nu a fost transpusa intr-o ordonanta de urgenta si nici nu se va transpune. Acelasi ministru aminteste primului ingrijorat al tarii, ca este semnatar al Legii Bugetului si ca atare stie precis ca sunt bani pentru salarii si pensii. Primul ministru declara in fata ziaristilor ca sunt bani pentru pensii si salarii. Purtatorul de cuvant al ALDE declara ca "cei direct implicati in aceasta chestiune, adica prim-ministru, viceprim-ministru pe probleme economice, ministrul de Finante, ministrul Muncii, presedintele partidului de guvernamant PSD, cu totii au spus ca nu se pune aceasta problema. Ministrul de Finante a declarat ca este un moment in care se face o analiza, o discutie pe toate posibilele scenarii, in ideea alegerii unor instrumente care sa ofere cel mai ridicat randament pentru a avea cat mai multi bani la pensie. De altfel, Ministrul de Finante a avut declaratii aproape zilnice pe aceasta tema cerand disparitia conceptului de "suspendare" a Pilonului II. Personal cred ca bine face caci ne confruntam cu o situatie ce ar putea fi definita ca "ziua si spaima". Se pare ca toate acestea nu sunt de ajuns pentru a determina recunoasterea ridicolului si a determina intelegerea adevarului. Visand unii la un nou mandat, altii la mult dorita guvernare, cei ce intretin si atata acest adevarat asalt asupra cetateanului roman cunosc bine pericolul inflamarii prin minciuna si nu se delimiteaza de nici un mijloc ce le-ar putea satisface setea de putere. Stiind toate acestea, suntem totusi de-a dreptul siderati de minciuna spusa de la nivelul Parlamentului. A afirma in spatiul public minciuni ca cele privitoare la plata pensiilor si salariilor "pe datorie", ori ca Guvernul a transmis Comisiei Europene intentia de a suspenda Pilonul II de pensii e totusi prea mult! E posibil ca emitentul sa fie invidios pe "gloria" dobandita deja de colegul sau de partid, prin plangerea penala impotriva primului ministru si sa actioneze pentru a-l egala ori chiar depasi. Deplang o astfel de manevra si-l asigur pe parlamentarul cu pricina ca vremea "trubadurilor" a trecut definitiv.

Iar fata de astfel de degradante manevre noua nu ne ramane decat de a ne asigura concetatenii ca, din respect pentru ei, vom continua implementarea programului de guvernare pe baza caruia ne-au acordat incredere si care, in acest mod, a devenit propriul lor program.