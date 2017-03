Delegarea serviciului de salubrizare - in dezbatere publica la Suceava VIDEO

Valoarea estimata a contractului este de 83.829 milioane lei, pentru o perioada de 12 ani.

Primarul Ion Lungu a declarat ca incepand de miercuri(29 martie) este in dezbatere publica proiectul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare menajera. Valoarea estimata a contractului este de 83,829 milioane lei, pentru o perioada de 12 ani. "Aceasta perioada de 12 ani, a rezultat in urma calculelor care s-au facut pentru amortizarea investitiilor pe care trebuie sa le faca cel care va castiga licitatia. In perioada 29 martie- 17 aprilie se pot face propuneri, sugestii la Primarie, pe marginea acestui proiect, care este in dezbatere publica", a precizat edilul. Operatorul care va castiga licitatia trebuie sa faca mai multe investitii. Pana se vor face platforme subterane si semiingropate trebuie sa intretina si sa reabiliteze punctele supraterane existente, sa monteza recipienti pentru precolectarea deseurilor menajere, sa realizeze minim 30 de puncte supraterane de colectare selectiva, cu patru containere pentru hartie, sticla, mase plastice si metale, sa intretina toate platformele si sa infiinteze punctul de sortare. De asemenea, noul operator trebuie sa asigure un dispecerat pentru relatia cu cetatenii municipiului, sa achizitioneze si sa monteze minim 1000 de cosuri stradale, pe an si sa amenajaze doua locuri de joaca(in suprafata de 500mp), pe an. Ion Lungu a sus ca cea mai importanta problema din acest proiect este legata de noua metoda de gestionare a deseurilor. Astfel, vor fi realizate 100 de platforme subterane. Acestea vor fi amplasate in felul urmator: 15 in cartierul Obcini, 23 in cartierul George Enescu, noua in cartierul Zamca, 26 in Centru, 24 in Burdujeni, trei in Itcani. De asemenea, vor fi realizate 100 de platforme semiingropate. Ele vor fi repartizate astfel: 14 in cartierul Obcini, 22 in cartierul George Enescu, sapte in Zamca, 28 in Centru, 25 in Burdujeni si trei in cartierul Itcani. "Sigur ca ne dorim ca aceasta licitatie sa se finalizeze cat mai repede. Este o licitatie cu miza mare. Speram sa avem pana la sfarsitul anului un operator de salubrizare menajera, pentru ca sunt foarte multe lucruri de stabilit impreuna cu acesta. In momentul de fata, noi lucram cu firmele Diasil si Florconstruct pe un contract temporar de forta majora", a completat Lungu.