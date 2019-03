Delegatie de la Consiliul Judetean Suceava, in vizita in Austria, pentru oportunitati de colaborare cu landul Steiermark

O delegatie a Judetului Suceava, condusa de presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, va fi prezenta timp de 3 zile, incepand de luni, in Austria, Landul Steiermark (Stiria). Landul Steiermark (Stiria) este unul dintre cele mai mari din Austria , al doilea ca suprafata, fiind o zona dintre cele mai variate ca relief si deosebit de atragatoare pentru turisti. Programul este organizat de grupul de parlamentari austrieci care au fost prezenti in judetul Suceava, in Bucovina, la inceputul lunii octombrie anul trecut, cand au avut discutii cu autoritatile judetene si au fost facute o serie de propuneri de colaborare.'Luni, in prima zi, la Graz vom avea intalniri cu parlamentari austrieci, precum si primiri, intalniri la cel mai inalt nivel cu reprezentantii mai multor institutiunii nationale si regionale.In zilele urmatoare vor fi intalniri tematice si vizite in teren. Marti vom fi la Aeroportul din Graz unde vom discuta despre posibilitatea de a fi introduse curse aeriene Suceava – Graz. Tot aici sunt programate mai multe discutii tematice, pe sanatate, turism, silvicultura si mediul de afaceri, invatamant etc. Impreuna cu primarii localitatilor Vatra Dornei , Campulung Moldovenesc si Gura Humorului ne vom intalni si cu primari din mai multe localitati din regiune, pentru un schimb de experienta axat in special pe modul in care prin organizarea de tip asociativ putem promova proiecte importante pentru dezvoltarea localitatilor si a judetului', a declarat Gheorghe Flutur. In cadrul acestor intalniri se va discuta despre perfectarea unui parteneriat de colaborare intre Judetul Suceava si Landul Steiermark (Stiria) si, pornind de la faptul ca avem o serie de puncte comune, autoritatile judenete propun pentru inceput o colaborare pe mai multe domenii de interes comun: administratie publica, turism, sanatate, invatamant, cultura, transport aerian si silvicultura.