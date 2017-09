Dependent de jocurile de noroc si plin de datorii, un barbat din Patrauti s-a sinucis

Dependent de jocurile de noroc si plin de datorii, un barbat de 49 de ani din Patrauti s-a sinucis. Joi, acesta a fost gasit spanzurat de podul unei anexe, ce apartine familiei sale. Sotia barbatului a declarat ca l-a vazut ultima data pe sotul sau marti, 19 septembrie, in jurul orei 04.00. Aceasta nu a anuntat politistii de disparitia sotului pentru ca barbatul obisnuia sa lipseasca de acasa in mod repetat fara sa-si anunte membrii familiei. La fata locului au ajuns politistii dar si o ambulanta. Personalul medical a constatat decesul, precizand ca acesta a survenit in data de 19 septembrie. Potrivit rudelor, barbatul a recurs la acet gest din cauza datoriilor pe care le avea la mai multe persoane ca urmare practicarii jocurilor de noroc. In urma examinarii exterioare a cadavrului nu au fost identificate urme de violenta sau alte urme de natura sa conduca la banuiala savarsirii unei fapte penale. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalul Judetean Suceava, in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.