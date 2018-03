Depozit clandestin de tigari de contrabanda, in sura unui localnic din Ulma VIDEO

Proprietarului i s-a facut rau pe timpul perchezitiei si a fost luat cu salvarea.

Un localnic de 55 de ani, din sat Nisipitu, comuna Ulma, si-a transformat sura in depozit clandestin de tigari de contrabanda. Spre ghinionul lui, mascatii si politistii de frontiera au descins joi dupa amiaza acolo, in baza unor informatii. Acesta ascundea intr-o sura tigari de peste 526.000 de lei. De asemenea, in curtea imobilului au fost descoperite si doua autoturisme de teren, iar in urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca acestea erau folosite la transportul tigarilor. Tigarile si cele doua autoturisme au fost duse la sediul politiei de frontiera Radauti in vederea continuarii cercetarilor, unde, in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 44.940 pachete cu tigari (aproximativ 90 baxuri), de provenienta ucraineana, a caror valoare se ridica la suma de 526.000 lei. Intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii iar cele doua autoturisme de teren inmatriculate in Marea Britanie, in valoare de peste 23.000 lei, au fost retinute in vederea continuarii cercetarilor. Pe timpul perchezitiei, proprietarului imobilului, un barbat de 55 de ani, a acuzat o stare de rau, fapt pentru care a fost solicitata prin serviciul de urgenta 112 o ambulanta care l-a transportat la Spitalul Municipal Radauti, pentru efectuarea de ingrijiri medicale, fara a necesita insa internare. Acesta este audiat de politistii de frontiera.In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, iar in continuare se desfasoara activitati specifice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, in vederea documentarii intregii activitati infractionale, urmand ca la final sa fie luate masurile legale ce se impun.