Deputatul ALDE, Alexandru Baisanu, amendament pentru finalizarea centurii de ocolire a Sucevei

Presedintele ALDE Suceava, deputatul Stefan Alexandru Baisanu, va face un amendament in Comisia de Transporturi din Camera Deputatilor (a carui vicepresedinte acesta este) pentru a fi alocate fondurile necesare finalizarii centurii de ocolire a Sucevei. Deputatul ALDE a declarat ca nu poate accepta ca banii sa fie dati in mai multe etape, si in acest an sa fie alocate doar 47 de milioane de lei cand este necesara suma de 61,2 milioane, in conditiile in care se taraganeaza lucrarea de 12 ani. Baisanu spune ca acceptarea unei noi taraganari nu ar fi decat o tradare fata de suceveni. 'Daca PSD spune ca accepta aceasta stare, eu spun foarte clar ca nu pot sa accept asa ceva. Taraganam de 12 ani aceasta investiție la soseaua de centura a Sucevei. Trebuie ca banii sa fie inclusi in buget inca de la inceputul acestui an', spune Stefan Alexandru Baisanu.