Deputatul Alexandru Baisanu a initiat doua proiecte de lege prin care sunt prevazute facilitati pentru pensionari si angajati

Deputatul ALDE de Suceava Stefan Alexandru Baisanu a initiat o lege prin care pensionarii din sistemul asigurarilor sociale de stat, din sistemul de pensii si asigurari sociale de stat pentru agricultori, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale sa beneficieze anual de 6 calatorii cu trenul la clara a doua, cu o reducere de 50%. In cazul in care biletele de valoare nu vor fi folosite in cursul anului, acestea vor putea fi compensate in tichete de masa, explica Baisanu. Printr-o alta propunere legislativa, Alexandru Baisanu propune ca cazul in care voucherele de vacanta nu au fost utilizate de angajati, sa li se ofere acetora contravaloarea in bani sau in tichete de masa. 'Gestionarea resursei umane constituie una dintre cele mai importante componente ale managementului oricarei intreprinderi, publice sau private, mari sau mici, iar motivarea acesteia catre performanta ar trebui sa fie prioritare. Potrivit unui studiu GfK, tichetele valorice reprezinta un instrument de motivare cu popularitate ridicata in randul angajatilor, angajatorilor si comerciantilor parteneri care le accepta la plata, bonurile de masa fiind cele mai cunoscute si dorite de salariati', este de parere deputatul ALDE.