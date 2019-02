Deputatul Alexandru Baisanu, delegat al Romaniei la Reuniunea Audierilor Parlamentare de la ONU FOTO

Presedintele ALDE Suceava, deputatul Stefan Alexandru Baisanu, face parte din delegatia Parlamentului Romaniei care participa in aceste zile la a 73-a reuniune a Audierilor Parlamentare de la Organizatia Natiunilor Unite, la New York. Alexandru Baisanu a declarat ca lucrarile s-au derulat sub spectrul multiculturalismului, evidentiindu-se schimbarile survenite in lume dupa infiintarea ONU. A fost o intrunire extrem de constructiva, a apreciat deputatul ALDE de Suceava, la care au participat reprezentanti ai 61 de tari ale lumii, organizatiilor internationale, guvernelor, parlamentelor si ONG-urilor. 'Cand Natiunile Unite au fost create acum 73 de ani, lumea era un loc foarte diferit. Popoarele invocate in primele cuvinte ale Cartei Natiunilor Unite au fost in mare parte eliminate din arena internationala si s-au bazat aproape in intregime pe guvernele lor sa vorbeasca in numele lor. Multilateralismul se caracteriza printr-o incetinire a dialogului inter-guvernamental departe de ochiul public. De-a lungul deceniilor, odata cu aparitia globalizarii si a instrumentelor moderne de comunicare, cum ar fi internetul, canalele de stiri 24 de ore din 24 si cele sociale, precum si aparitia calatoriilor pe distante lungi, oamenii pot vorbi unul cu celalalt si pot organiza actiune transfrontaliera fara frecventa si viteza fara precedent. Drept urmare, institutiile multilaterale de actiune si reprezentantii acestora se afla sub o examinare mai intensa a opiniei publice pentru actiunile sau inactiunile lor, dar si sub presiune mai mare. Exista o discrepanta tot mai mare intre caile si mijloacele sistemului multilateral si cele ale lumii exterioare, ale caror implicatii nu trebuie inca sa fie pe deplin intelese', a explicat Baisanu. Principalele intrebari lansate in cadrul discutiilor au fost:'care este perceptia publicului asupra Natiunilor Unite si a societatii multilaterale astazi, cum se adapteaza institutiile multilaterale noii ere a modului in care pot contribui parlamentarii la transformarea Natiunilor Unite intr-un mod mai relevant in intreaga lume, ce modalitati inovatoare pot fi gasite pentru a face sistemul multilateral sa includa mai mult opiniile tuturor oamenilor, inclusiv cei mai vulnerabili si marginalizati?'