Deputatul Alexandru Baisanu sustine transferul Parcului Sipote si al Padurii Zamca in proprietatea Primariei Suceava VIDEO

Acesta propune initierea unei propuneri legislative care sa fie semnata si sustinuta de toti parlamentarii suceveni. Alexandru Baisanu a precizat ca extinderea municipiului Suceava se poate realiza prin modificarea codului silvic, mai exact prin itroducerea in codul silvic a notiunii de padure- parc.

Deputatul ALDE de Suceava Stefan Alexandru Baisanu sustine transferul Parcului Sipote, dar si al unei portiuni din padurea Zamca in proprietatea Primariei Suceava. Baisanu spune ca municipiul Suceava trebuie sa se extinda, fiind sufocat din punct de vedere urbanistic, si sa fie amenajate zone de agrement pentru localnici. Acesta propune initierea unei propuneri legislative care sa fie semnata si sustinuta de toti parlamentarii suceveni. Alexandru Baisanu a precizat ca extinderea municipiului Suceava se poate realiza prin modificarea codului silvic, mai exact prin itroducerea in codul silvic a notiunii de padure- parc. Deputatul ALDE isi doreste ca Sipote si padurea Zamca sa se transforme in zone de agrement pentu Suceava, unde sa fie amenajate teatre in aer liber, piscine, locuri de joaca pentru copii si spatii in care pensionarii sa isi petreaca timpul. Alexandru Baisanu a mai spus ca ADS, prin Academia de Stiinte Agricole, are in proprietate 500 de hectare de teren in municipiul Suceava, suprafata care ar putea fi transferata primariei in vederea dezvoltarii municipiului, numai ca pentru transferul acestui teren este nevoie de sprijinul Prefecturii Suceava.