Deputatul Baisanu nu va vota o ordonanta de amnistie si gratiere prin care sa fie facuti scapati cei care au furat timp de 28 de ani

El a explicat ca vrea sa nu are dosare penale si ca va vota dupa cum ii spune constiinta.

Deputatul Stefan Alexandru Baisanu, presedinte al ALDE Suceava a declarat pentru televiziuni centrale ca nu este de acord cu o ordonanta de urgenta de amnistie si gratiere prin care sa se realizeze 'albirea' unor 'baieti' care au furat 28 de ani. Baisanu a explicat ca nu poate fi de acord ca cei care au furat sa fie lasati cu milioane de euro in buzunare, dar nici nu este corect ca cei care au fost arestati pe baza de umarire facuta de SRI, in baza unor protocoale facute cu procuratura, sa fie in continuare vazuti ca vinovati. 'Eu vorbesc in nume propriu, nu in numele cuiva. Vorbesc pentru ca o categorie de oameni m-a votat si m-a trimis in Parlament sa fac treaba si dupa opinia mea, dupa ce i-am intrebat sub diferite forme, trag o concluzie: Romania are nevoie de un soi de amnistie, de un soi de gratiere, dar nu una habotnica, in care ii luam pe toti care au furat 28 de ani si ii spalam si ii facem baieti curati', a declarant presedintele ALDE Suceava. El a explicat ca vrea sa nu are dosare penale si ca va vota dupa cum ii spune constiinta. 'Nu voi vota o amnistie si gratiere la hurta, asa, pentru toata lumea. Vreau sa vad ca Romania invata sa se curete, vreau sa vad ca si magistratii platesc pentru cei pe care i-au bagat in puscarie nevinovati. Trebuie gasite solutii', a spus Baisanu.