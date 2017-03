Deputatul Ioan Balan, mari dezvaluiri si mirari, la ceasul cand altii, si nu partidul sau, fac numiri in functii publice

Declaratii de dragul declaratiilor, facute de deputatul Ioan Balan, vicepresedinte al PNL. Ca sa nu il acuzam de domnul Balan de ipocrizie, vom spune ca acesta s-a trezit din somn luni, 20 martie 2017, a deschis ochisorii in politica, a avut o revelatie iar apoi s-a apucat de "dezvaluiri" pe la ziare. Mai exact, intr-o asa dimineata intunecata si friguroasa, acesta si-a dat seama cu tristete ca atunci cand se schimba Guvernul, puterea politica, spuneti-i cum vreti, sunt schimbati sefi de institutii si functionari publici de rang inalt si vin altii in locul lor, pentru a aplica planul guvernului in functie. Spun ca domnul Balan a dormit pentru ca nu a avut nici o problema de semnalat pe vremea cand PDL-ul taia si spanzura in tara asta iar prefecti, sefi de institutii, functionari de rang inalt, pe alocuri chiar portari si soferi, erau schimbati din functii si in locul lor se numeau alte persoane, pe simpatii politice. Se pare ca atunci totul era in regula, asa era normal, astazi insa, cand altii sunt la Putere, si nu partidul din care Ioan Balan face parte, deputatul sucevean acuza coalitia PSD-ALDE ca "acapareaza institutie cu institutie, in care-si implanteaza membri de baza, dupa criteriul obedientei, nu al profesionalismului". Extraordinar, dar unde erati cand partidul din care faceati parte, in speta PDL, rula oameni pe functii publice, oameni cu carnetul de partid in buzunar?! Va mai aduceti aminte vremurile cand Elena Udrea venea la un vin fiert si la o plimbare cu trasura iarna in Bucovina sau alea cand se scria pe dealuri cu oi si toti sefii de institutii veneau sa le aplaude? Da, de vremurile alea fac vorbire, cand in tot si in toate era PARTIDUL, adica PDL-ul, si au fost institutii publice prin Suceava unde daca in calitate de reporter intrai si cereai informatii seful cel mare se uita la tine tamp si, dupa ce isi dadea seama ca e in afara subiectului, isi chema un subaltern sa il lamureasca si sa ofere date. Nu toti sefii erau asa, sa ne intelegem, unii insa erau veniti prin trecere printr-o institutie sau alta. Atunci, ca si acum, nu era nevoie de profesionisti in functii publice, domnule Balan?! Si avem inca o dezvaluire socanta de facut pentru dumneavoastra: asa se procedeaza de vreo 20 de ani in Romania, chiar daca ne convine sau nu, noua votantilor, chiar daca in unele cazuri activitatea unor institutii intra in haos, asa cum s-a intamplat si la Suceava! In rest, o sa va aduc minte o banala vorba romaneasca: "daca taceai, filozof ramaneai"!.