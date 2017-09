Descinderi ale DNA la Primaria Radauti si suspiciuni de coruptie. Tatar spune ca nu are vreo legatura

Procurorii DNA au luat la puricat documente din primarie pe care la acest moment le studiaza, fiind suspectate acte de coruptie in organizarea Zilelor Radautiului si a Targului Olarilor, manifestari recent incheiate. Primarul de Radauti declara insa ca aspectele vizate de procurori nu il vizeaza, ca si cum nu el ar fi seful administratiei locale, ca si cum nu ar avea nici o legatura cu ce organizeaza Primaria.

Probleme cu legea la Primaria Radauti, la doar un an de zile de la preluarea fotoliului de primar de catre pesedistul Nistor Tatar. Procurorii DNA au luat la puricat documente din primarie pe care la acest moment le studiaza, fiind suspectate acte de coruptie in organizarea Zilelor Radautiului si a Targului Olarilor, manifestari recent incheiate. Probabil un om de bine sau un cetatean care nu a reusit sa puna mana pe un contract cu Primaria Radauti a depus o plangere la DNA Suceava, ca de, se mai intampla ca si altii sa faca plangeri, nu doar Tatar sa aiba plangeri de formulat, frustrari si nemultumiri care nu il lasa noaptea sa se odihneasca. Tot avand grija de altii si cautand sa se razbune pe adversari politici, Tatar a uitat de propria ograda, adica de primaria pe care o conduce. O fi palaria prea mare pentru capul lui?! Oricum la ultimele elegeri locale lumea a pus stampila pe PSD si era el acolo printre trandafiri pe buletinul de vot, cu binecuvantarea fostului sau sef de partid, nimeni altul decat omul care nu a facut mai nimic pe la CJ cat a fost presedinte, Catalin Nechifor. Primarul de Radauti declara insa ca aspectele vizate de procurori nu il privesc, nu au vreo legatura cu el, ca si cum nu el ar fi seful administratiei locale, ca si cum nu ar avea nici o legatura cu ce organizeaza Primaria. Este adevarat, dosarul penal de la DNA e inregistrat la acest moment in rem, ceea ce inseamna ca sunt vizate fapte de coruptie, urmand ca ulterior, daca sunt probe, urmarirea penala sa se extinda si fata de persoane.Vom vedea ce se va intampla in urmatoarea perioada si ce vor descoperi procurorii DNA Suceava in acest caz, insa din informatiile pe care le avem, acestia au bagat spaima in cei de la Primaria Radauti dupa ce au descins luni aici si au ridicat acte.