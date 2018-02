Descoperire macabra la Siret. Un barbat a fost gasit mort in garsoniera sa

Pentru stabilirea cauzei care a dus la decesul barbatului, cadavrul acestuia a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei.

Un siretean a fost gasit mort in garsoniera sa. Un vecin a fost cel care a facut descoperirea macabra. Duminica, acesta se afla pe holul blocului unde are locuinta si a simtit un miros urat de la usa garsonierei vecinului sau, un barbat de 64 de ani. Dupa ce a batut la usa si nu a raspuns nici o persoana a deschis usa locuintei, care nu era asigurata, iar dupa ce intrat l-a vazut pe batran cazut langa pat, decedat. Barbatul a sunat imediat la 112. La fata locului au ajuns politistii care au efectuat cercetarea locului faptei si totodata examinarea criminalistica a cadavrului, nefiind identificate urme vizibile de violenta. Pentru stabilirea cauzei care a dus la decesul barbatului, cadavrul acestuia a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei. In cauza a fost intocmit dosar penal cu privire la savarsirea infractiunii de "ucidere din culpa".