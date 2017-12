Descoperire macabra. Un barbat din municipiul Suceava a fost gasit mort pe un drum din Ipotesti

Trupul barbatului a fost ridicat de cadrele de la Medicina Legala si dus la spital in vederea efectuarii necropsiei.

Descoperire macabra. Un barbat a fost gasit mort pe un drum din Ipotesti. Joi dimineata, un localnic a sunat la 112 si a anuntat ca a descoperit o persoana intinsa pe sol, in apropierea strazii Bisericii, ce nu prezenta semne vitale. La scurt timp, un echipaj al Ambulantei sosit la fata locului, a incercat sa o resusciteze, insa s-a constatat ca acesta era decedata. Cu ocazia cercetarilor, persoana in cauza a fost identificata ca un barbat de 66 de ani, din municipiul Suceava, domiciliat fara forme legale pe raza satului Tisauti, comuna Ipotesti, la locuinta unui cunoscut. Trupul barbatului a fost ridicat de cadrele de la Medicina Legala si dus la spital in vederea efectuarii necropsiei.