Despartirea de iubita l-ar fi facut pe tanarul mort la Zidul Mortii, vineri noapte, sa intre intentionat cu masina in zid EXCLUSIV

Tanarul de 28 de ani, care la finele saptamanii trecute a intrat cu masina in Zidul Mortii de la Scheia cu 140 de kilometri la ora, ar fi incercat sa se sinucida. Este ipoteza care se contureaza din ce in ce mai clar in urma cercetarilor efectuate de politisti. Alex Ionut Acosteoaie era foarte suparat pentru ca se despartise de iubita lui dupa o cearta, spun apropiatii. Vineri seara acesta a plecat din casa matusii sale cu gandul sa se sinucida.Era foarte abatut. De altfel, el i-arfi spus matusii ca viata nu mai are rost si a refuzat sa mai ia cu el in masina o a doua persoana care voia sa ajunga la Suceava. Matusa a fost cea care a ajuns prima dintre rude la fata locului si martorii spun ca intreba printre lacrimi 'de ce ai facut asta, Alex'. Masina pe care o conducea tanarul a fost lansata cu 150 de kilometri la ora si a ajuns in zid cu 140, spun specialistii. Se pare ca suceveanul, care cunostea zona cu siguranta, si-a premeditat gestul. Autoturismul a fost facut zob in urma impactului iar soferul a ramas incarcerat. El a fost scos de pompieri dintre fiarele autoturismului. Bucati din masina erau imprastiate peste tot, autoturismul fiind practic rupt in bucati. Cel mai probabil, tanarul nu a consumat alcool in seara cu pricina.