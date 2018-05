Despre impocrizia liberarilor si orgolii politice, COMUNICAT DE PRESA PSD

Organizatia Judeteana a PSD Suceava a remis un comunicat in legatura cu vizita ministrului Sanatatii in judet dar si despre noul spital de la Falticeni. 'Astazi, mass-media suceveana, in totalitatea ei, a evidentiat vizita Ministrului Sanatatii, d-na Sorina Pintea, in judetul Suceava. Aceasta vizita a inceput cu inspectarea lucrarilor la Spitalul Municipal Falticeni- o urmare logica a faptului ca d-na ministru a semnat acordarea unei transe de 11 milioane lei ce va asigura finalizarea acestei constructii. Este un eveniment cu adevarat important nu numai pentru cei aproximativ 150 000 de locuitori din zona Falticeni ci pentru tot judetul deoarece functionarea acestui spital va determina scaderea presiunii asupra Spitalului Judetean.Presa suceveana a preluat mesajul doamnei ministru referitor la faptul ca investitia in domenii precum invatamantul sau sanatatea trebuie sa depaseasca orgoliile si confruntarile politice. Este un concept pertinent dar sucevenii trebuie sa cunoasca toate nuantele unui astfel de demers. Acest spital a fost inceput cu mai bine de 20 de ani in urma. Guvernarile PNL sau PDL, care s-au succedat la nivel central, judetean sau local si-au demostrat pe rand neputinta sau lipsa de dorinta de a investi in sanatatea sucevenilor astfel incat in 2012 acest obiectiv nu era decat un schelet de beton pe care nimeni nu si-l mai imagina finalizat. Din 2012 guvernele PSD, ministrii sociali-democrati ai sanatatii, administratia social-democrata a Falticeniului au facut posibila implinirea dorintei firesti a locuitorilor acestei zone de a avea acces la un spital cu standarde normale pentru mileniul 3. Astfel acest spital a fost finalizat in 6 ani de guvernare a PSD. Afirmatia doamnei ministru referitoare la faptul ca finalizarea acestui spital este rezultatul colaborarii dintre guvernul social-democrat al Romaniei si parlamentarii social-democrati suceveni reflecta ceea ce am afirmat deseori si anume ca exista o mare diferenta intre faptele noastre si retorica demagogica a parlamentarilor liberali expimata prin comunicate de presa si interpelari lipsite de fundament menite doar sa le promoveze propria imagine.Consideram ca finalizarea in 6 ani a acestui spital ( o investitie de aproximativ 15 milioane euro) precum si finantarea prin PNDL, in judetul Suceava, a reabilitarii sau construirii a 37 de dispensare medicale ( investitii de aproximativ 8 milioane euro) reprezinta nu numai o dovada a preocuparii guvernului PSD pentru asigurarea sanatatii romanilor, dar reprezinta si un raspuns concret la plangerile ipocrite manifestate de un parlamentar sucevean-liberal intr-un comunicat de presa referitor la migratia cadrelor medicale. Consideram adecvat termenul de ipocrit deoarce suntem convinsi ca dumnealui stie ca exodul cadrelor medicale a fost generat de incompetenta guvernarii partidului sau (PDL-PNL) care nu numai ca nu a investit in asigurarea sanatatii romanilor, dar a inchis spitale in Romania, a taiat 25 % din salariile cadrelor medicale.Suntem convinsi de asemenea ca pana si dumnealui stie ca decizia guvernarii PSD de a majora substantial veniturile celor ce lucreaza in domeniul sanitar, precum si investitiile in infrastructura medicala au determinat deja in anul 2017 o dimunuare cu 60% a exodului medicilor si asistentilor medicali', se arata in comunicatul semnat de purtatorul de cuvant al organizatiei, Radulescu Alexandru.