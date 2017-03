Detalii socante ies la iveala in cazul batranei ucise in anul 2014 la Milisauti

Batrana a fost ucisa cu salbaticie de un adolescent de 15 ani.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Vasile Vladut Puscasu, cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de talharie calificata si tentativa la infractiunea de viol. In anul 2014 o batrana in varsta de 70 de ani a fost ucisa cu sange rece in propria casa, la Milisauti. Femeia locuia singura, dar in fiecare saptamana un nepot din municipiul Suceava o vizita. Aceasta suferea de mai multe boli cronice si se deplasa foarte greu. Nepotul sau a gasit-o moarta in casa si dezbracata de la jumatate in jos si a sunat la 112. Corpul femeii se afla in putrefactie, semn ca aceasta murise de cateva zile. Potrivit anchetatorilor, in data de 17 mai 2014, Vasile Vladut Puscasu, care atunci avea varsta de 15 ani, s-a deplasat cu o masina de ocazie din Arbore(localitatea de domiciliu) in orasul Milisauti cu intentia de a patrunde in locuinta batranei si de a sustrage bani ori bunuri din interior. Individul a patruns pe poarta in curtea locuintei victimei si de pe o stiva cu balast a luat un leat dupa care a patruns in interiorul locuintei pe usa de acces ce era intredeschisa. Ajuns in interior, acesta a cautat prin incaperi de unde a gasit si sustras o bluza de dama de culoare neagra, cateva pungi continand faina precum si doua pixuri ce se aflau pe un televizor. A pus bunurile intr-o sacosa dupa care, prin holul imobilului a ajuns in bucatarie. Aici, dupa indelungi cautari a gasit in sertarul unui dulap suma de 700 lei pe care a luat-o. In momentul in care adolescentul intentiona sa paraseasca imobilul, a fost surprins de catre victima, moment in care acesta i-a aplicat batranei mai multe lovituri de pumni la nivelul fetei, urmare a acestora victima fiind proiectata la sol, in bucatarie. "Inculpatul a continuat sa mai loveasca victima de cateva ori, i-a aplicat lovituri cu electrosocul lanternei dupa care, profitand de pozitia in care se afla si lipsa ei de aparare a incercat sa intretina relatii sexuale cu aceasta, lucru care nu s-a intamplat din cauza lipsei erectiei. Apoi inculpatul a recurs la un gest obscen introducand in vaginul victimei obiectul vulnerant pe care il luase din curtea locuintei, in timp ce cu o mana ii obtura caile respiratorii pentru a nu tipa, cauzand astfel in scurt timp decesul victimei", se arata in comunicatul transmis de Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava.