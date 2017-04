Dezastru si disperare, la Gura Humorului, in urma incendiului care a mistuit mansardele unui bloc VIDEO

Pompierii interveneau in zona si joi dimineata, dupa mai bine de 12 ore de la izbucnirea flacarilor, iar la fata locului au ajuns si criminalistii pentru a lua probe. Focul mai ardea mocnit la mansarda si iesea fum. 18 apartamente au fost complet distruse de flacari iar alte 70 au fost afectate in urma incendiului.

Dezastru dupa incendiul devastator care miercuri noapte a mistuit mansardele unui bloc din centrul orasului Gura Humorului. Pompierii interveneau in zona si joi dimineata, dupa mai bine de 12 ore de la izbucnirea flacarilor, iar la fata locului au ajuns si criminalistii pentru a lua probe. Focul mai ardea mocnit la mansarda si iesea fum. 18 apartamente au fost complet distruse de flacari iar alte 70 au fost afectate in urma incendiului. In blocul respectiv locuiau 84 de persoane. La lumina zilei se pot observa clar urmarile dezastrului. Apartamentele de la mansarda celor doua scari de bloc au ars in totalitate, ramanand doar tabla intacta.Aceasta a fost scoasa de pompieri si apoi ridicata din strada de lucratorii de la primarie. Locatarii sunt disperati. De abia dimineata, o parte din ei, care au locuintele la etajele inferioare ale cladirii, au putut intra in interior pentru a-si lua cateva lucruri. Au fost insotiti de pompieri si li s-au pus casti de protectie pe cap, zona fiind izolata si pazita in continuare de jandarmi. In interior este dezastru, apa folosita de pompieri a ajuns si la parter, peretii au inflitratii si este apa de 40 de centimetri in interior. Locatarii de la mansarde au ramas fara locuinte chiar in prag de sfinte sarbatori. Cei mai multi dintre ei sunt tineri care au muncit in strainatate ani intregi iar apoi au cumparat apartamente la mansarda, la un pret mai mic.Acum se vad nevoiti sa o ia de la capat, mai ales ca au copii si trebuie sa le asigure un acoperis deasupra capului. Criminalistii au urcat cu macaraua la etajul 5 si au facut fotografii. Incendiul ar fi izbucnit de la un apartament din coltul blocului.Oamenii nu stiu cand vor putea reveni in apartamente. Cei mai multi au dormit noaptea trecuta in masina sau pe la rude desi primaria a pus la dispozitia lor spatii de cazare la un liceu din oras unde se poate servi si masa. Deocamdata nu se stie daca planseul blocului se va prabusi sau nu, insa exista acest pericol. Primarul orasului Gura Humorului, Marius Ursaciuc, a revenit in zona joi dimineata, mai ales ca si el are un apartament la parterul blocului afectat de incendiu. El a discutat cu patroni ai unor firme de constructii din judet si acestia se vor mobiliza pentru a incepe lucrari de reconstructie a celor doua scari de bloc. (vezi declaratii Marius Ursaciuc). Pompierii fac cercetari pentru a stabili cauza incendiului devastator.