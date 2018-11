Dezvelire placa aniversara, la sediul Primariei Suceava, si inmanare de diplome aniversare, de Centenar VIDEO

La sediul Primariei Suceava a avut loc luni, 26 noiembrie, inainte de Ziua Bucovinei, dezvelirea unei placi aniversare, pentru a marca Unirea Bucovinei cu Tara iar personalitati si autoritati au primit din partea primarului Ion Lungu diplome aniversare si placheta Centerului. Placa a fost dezvelita de primarul Ion Lungu, suprefectul Silvia Boliacu, presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, deputatul ALDE Stefan Alexandru Baisanu si deputatul PNL Ioan Balan. De asemenea, la eveniment au participat viceprimarii municipiului Suceava, Lucian Harsovschi si Marian Adronache dar, consilieri locali si judeteni si primari din localitati limitrofe Sucevei.

"Participam la cel mai important eveniment, la cea mai mare sarbatoare a Bucovinei, asa cum spunea Ioan Nistor -Implinirea unui vis de aur -. Primaria orasului Suceava a avut un rol important in realizarea unirii Bucovinei cu Romania. Primarul de atunci, Eusebie Popovici, a avut un rol important pentru ca era vicepresedinte al Consiliului National al Romanilor din Bucovina. El este cel care i-a primit pe ostasii armatei regale la data de 6 noiembrie 1918, condusi de maiorul Anton Ionescu, caruia i-a predat siguranta orasului. El a prezidat sedinta din 25 noiembrie 1918 prin care a fost convocat Congresul National al Bucovinei in data de 28 noiembrie 1918, data la care s-a aprobat declaratia de unire", a declarat primarul Ion Lungu.

Silvia Boliacu, subprefectul judetului Suceava, i-a felicitat pe organizatori si a vorbit despre importanta momentului.

"Astazi comemoram pe cei care au realizat Unirea, pe militari, pe oameni politici, pe ganditori si pe cetatenii simpli, care au reusit sa creeze acest stat national si democratic si pentru ca astazi suntem intr-o forma foarte avansata a democratiei, facem parte din Uniunea Europeana. Pe langa celelalte 27 de state membre, ne bucuram de valorile pe care le promoveaza Uniunea. Vreau sa felicit organizatorii pentru acest eveniment. Vreau sa va urez sanatate, prosperitate si multe realizari. La multi ani Romania!La multi ani Bucovina!", a declarat Silvia Boliacu.

Deputatul Stefan Alexandru Baisanu, cel care a initiat Legea privind declararea zilei de 28 noiembrie - Ziua Bucovinei, a declarat ca este mandru ca este bucovinean si ca va face tot ce ii sta in putere pentru binele acestei regiuni.

"Imi aduc aminte ca acum cativa ani am reusit sa trec prin Parlamentul Romaniei, Legea Bucovinei, prin care in data de 28 noiembrie ne sarbatorim in mod oficial si recunoscut de Parlamentul Romaniei.Felicit Primaria Suceava si Consiliul Judetean pentru tot ce au facut si vor face pentru datele de 28 noiembrie si 1 decembrie. Ne permitem sa venim in fata dumneavoastra si sa va spunem ca e momentul sa nu mai facem politica, e momentul sa fim cu totii uniti pentru a duce mai departe ceea ce inaintasii nostri au facut. Sunt mandru ca sunt bucovinean, voi face tot ce imi va sta in putere alaturi de colegii si prietenii din politica, chiar daca uneori ne mai contram, mai ales in campanie, ma refer la mine si la Ion. Asta nu inseamna ca nu suntem bucovineni si ca nu ne dorim binele acestei regiuni", a declarat Alexandru Baisanu.

Ziua a continuat cu o sedinta festiva la sediul Primariei Suceava unde au fost inmanate peste 200 de diplome si medalii centenare. In cadrul sedintei au primit distinctii, printre altii: presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul Mirela Elena Adomnicai, subprefectul Silvia Boliacu, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, rectorul Universitatii Stefan cel Mare, Valentin Popa, medicii Sorin Hancu, medicul urolog Nicolae Dobromir, medicul Liviu Cirlan, Gabriela Creteanu, primarul comunei Moara Eduard Dziminschi si primarul de Bosanci Neculai Miron. In cadrul festivitatii au fost premiati consilieri locali actuali si fosti, consilieri judeteni, parlamentari suceveni, medici, primari ai judetului, directori de institutii, oameni de afaceri, firme de constructii, asociatii.