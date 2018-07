Dig rupt de puhoaie, la Bogdanesti, unde a fost inundata o firma de prelucrare a lemnului

Incidentul s-a petrecut duminica.

Societate comerciala inundata dupa ce apele involburate au rupt un dig, la Bogdanesti, duminica. Firma respectiva are ca obiect principal de activitate taierea si prelucrarea lemnului si functioneaza pe un teren proprietate cu mai multe instalatii de debitat material lemnos, avand depozitata o cantitate importanta de lemn lucru rotund. In urma ploilor abundente, nivelul apei paraului Rasca a crescut si a degradat un dig natural aflat la limita cu societatea respectiva. Apa care a rupt digul a luat ulterior la vale o cantitate de circa 150 mc lemn lucru rotund, in valoare de aproximativ 70.000 lei. Din fericire, in urma incidentului nu au fost victime omenesti. Urmeaza ca in zona sa se efectueze verificari de catre reprezentantii Garzii Forestiere Suceava.