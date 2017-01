Din cauza gerului extrem se suspenda cursurile in toate unitatile de invatamant din judet FOTO

Cursurile vor fi suspendate in toate unitatile de invatamant din judet, luni si marti, pe 9 si 10 ianuarie. Prefectul Constantin Harasim a anuntat ca asa s-a decis sambata in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava, avand in vedere temperaturile extreme care se inregistreaza in judet. Sambata, in judetul Suceava, temperatura resimtita a scazut la -34 de grade Celsius iar meteorologii anunta ca gerul extrem se va inregistra pana la mijlocul saptamanii viitoare. Tocmai de aceea se recomanda evitarea iesirilor in aer liber, mai ales pentru copii si persoane in varsta.