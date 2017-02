Din cauza vitezei o soferita a ajuns cu masina intr-un sant, intre Cumparatura si Bunesti

In urma accidentului tanara de 28 de ani a fost ranita.

Din cauza vitezei o soferita a ajuns cu masina intr-un sant. Angajatii Spitalului Judetean Sf.Ioan cel Nou Suceava au sesizat despre faptul ca la U.P.U. Suceava s-a prezentat o tanara de 28 ani, din satul Valeni Stanisoara, comuna Malini, care a declarat ca a fost victima unui accident rutier produs pe DN. 2, intre localitatile Bunesti si Cumparatura. Din cercetarile efectuate a rezultat miercuri, ora 11.15, femeia in timp ce conducea autoturismul pe DN. 2, din directia Bunesti spre localitatea Cumparatura, pe fondul vitezei excesive, intr-o curba usoara la dreapta, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila. In urma accidentului rutier a rezultat vatamarea corporala usoara a conducatoarei auto, care s-a deplasat la U.P.U. Suceava, fara a ramane internata. Soferita a fost testata cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, dupa care la spital i s-au prelevat mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.