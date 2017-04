Femeia de 33 de ani, din Falticeni, avea o alcoolemie de 0,27 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Din cauza vitezei o soferita a intrat cu masina intr-un cap de pod. Vineri, ora 19.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Plutonier Ghinita din municipiul Falticeni, o localnica de 33 de ani, nu a redus viteza pe un carosabil umed, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un cap de pod. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto si a unui barbat de 41 de ani, din comuna Baia, pasager in autoturism, care au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, fara a ramane internati. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,27 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.