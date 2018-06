Din iulie, pensiile se vor plati pana la data de 15 a lunii. Incepand cu luna iulie, calendarul de plata pentru persoanele ce isi primesc drepturile de pensii prin intermediul Postei Romane, se modifica dupa cum urmeaza: drepturile de plata curente se achita in intervalul 1 - 15 ale lunii - la domiciliul beneficiarilor, iar platile restante se achita in intervalul 11-15 ale lunii, tot la domiciliul beneficiarilor. Pentru pensionarii avizati(cei care nu sunt gasiti la domiciliu) drepturile banesti si documentul de plata se pot ridica de la ghiseele postale, in termen de doua zile lucratoare dupa ultima zi de plata a lunii respective. In cazul persoanelor ale caror drepturi se achita prin conturi curente sau conturi de card calendarul de plata este cel de pana in prezent. Astfel, plata se face incepand din data de 14 sau din prima zi lucratoare care urmeaza datei de 14, daca aceasta zi este nelucratoare. Documentul de informare(talonul mov) se transmite intre 1 - 15 ale lunii- la domiciliul beneficiarilor. Incepand cu data de 01 iulie, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, creste de la 520 lei, la 640 lei. De asemenea, tot incepand cu data de 01 iulie valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 10% , fiind de 1.100 lei.Urmare a cresterii valorii punctului de pensie , va creste si cuantumul indemnizatiei pentru insotitor,in cazul pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate, de la 800 lei, la 880 lei. "De la aceeasi data, 01 iulie, va creste si cuantumul indemnizatiei prevazuta de Legea nr. 8/2006, privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica. Cuantumul indemnizatiei acordate in temeiul Legii nr.8/2006, reprezinta echivalentul a 50% din pensia cuvenita titularului sau, dupa caz, aflata in plata la data solicitarii si se modifica ori de cate ori se modifica pensia titularului, ca urmare a modificarii valorii punctului de pensie", a precizat Constantin Boliacu, director executiv Casa Judeteana de Pensii Suceava.