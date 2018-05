Directia Silvica Suceava anunta organizarea unei licitatii pentru recoltare ciuperci

Conditiile de participare la licitatie, cantitatile de ciuperci pe loturi si specii, modul de adjudecare in licitatie se regasesc in caietul de sarcini, disponibil pe site-ul www.silvasv.ro si la sediul Directiei Silvice Suceava.

Directia Silvica Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai, nr. 6, anunta pentru ziua de 05 iunie 2018, orele 12.00, organizarea unei LICITATII PUBLICE CU STRIGARE la sediul unitatii, pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile(hribi, galbiori, ghebe si trufe) in sezonul 2018, din fondul forestier proprietate publica a statului, pentru ocoalele silvice ale Directiei Silvice Suceava - cantitate totala 143,5 tone. In data de 05 iunie 2018 intre orele 9.00-11.00 se organizeaza PRESELECTIA operatorilor economici specializati in achizitia si desfacerea ciupercilor comestibile.Conditiile de participare la licitatie, cantitatile de ciuperci pe loturi si specii, modul de adjudecare in licitatie se regasesc in caietul de sarcini, disponibil pe site-ul www.silvasv.ro si la sediul Directiei Silvice Suceava. Relatii suplimentare la Biroul comercial productie, telefon 0230/217685 interior 288.