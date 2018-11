Directia Silvica Suceava scoate la vanzare 70.000 metri cubi lemn de foc pentru populatie VEZI DETALII

Directia Silvica Suceava scoate la vanzare in perioada noiembrie-decembrie o cantitate de 69.463 de metri cubi de lemn de foc rasinoase, foioase pentru incalzirea locuintelor populatiei in sezonul rece. Lemnul de foc poate fi achizitionat de la 24 de ocoale silvice din judet. Cei interesati pot depune cereri la ocolul silvic sau la primariile respective. Preturile de valorificare variaza intre 100 lei mc cu TVA si 325 lei mc cu TVA in functie de specie, sortiment si conditia de livrare, fiind prezentate detaliat pe site-ul Directiei Silvice Suceava www.silvasv.ro precum si la sediile primariilor, ocoalelor si cantoanelor silvice.

Anunt

In vederea informarii populatiei referitor la posibilitatile de achizitionare a lemnului pentru foc necesar incalzirii locuintelor, in sezonul rece, va informam ca Directia Silvica Suceava, in conformitate cu prevederile Legii 46 din 2008 - Codul Silvic, Art. 59, cu modificarile si completarile ulterioare, ofera spre vanzare lemn de foc pentru incalzirea locuintelor prin urmatoarele subunitati:

Persoanele interesate pot depune cereri la ocolul silvic sau la primarie.