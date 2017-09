Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.

O femeie de 34 de ani din satul Corocaiesti, comuna Veresti, este cautata de politisti dupa ce a disparut de acasa. Mihaela Pascariu in data de 21 septembrie a plecat de domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inaltime 1,60 m, greutate 65 kg, par roscat, constitutie atletica, fara semne particulare. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.