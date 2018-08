Doi absolventi ai Colegiului National Militar Stefan cel Mare, admisi la UNAp

Doi absolventi ai Colegiului National Militar "Stefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc au fost admisi la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I". Ancuta-Elena Flocea a fost admisa prima la Facultatea de Comanda si Stat Major, specializarea Logistica, cu media 9,70. De remarcat este si rezultatul obtinut de Stefan Davidoaia care a fost admis la acelasi program de studii universitare. Universitatea a fost fondata in anul 1889, de catre generalul Stefan Falcoianu, fiind a sasea scoala de stat major din Europa, alaturi de cele din Berlin, Viena, Paris, Torino si Bruxelles, avand initial numele de "Scoala Superioara de Razboi".Invatamantul in Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" asigura o pregatire completa si complexa menita sa consolideze instrumentarul stiintific si metodologia necesara utilizarii superioare a principiilor si normelor actiunii si conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ si strategic in timp de pace, criza si razboi.