Doi adolescenti din Gura Humorului, disparuti de acasa

Doi adolescenti din Gura Humorului, ambii in varsta de 17 ani, disparuti de acasa. Alexandra-Maria Ferari si Nicolae-Alin Turcu, in ziua de 31 ianuarie, au plecat de la domiciliu si nu au mai revenit pana in prezent. Alexandra-Maria Ferari semnalmente: constitutie atletica, inaltime 1,60 m, greutate 60 kg, par lung, cret, brunet, vopsit blond la capete, fata ovala, ten masliniu, ochi caprui. La data disparitiei era imbracata cu geaca din piele, de culoare neagra, bluza de culoare gri, lunga, blugi de culoare neagra, fiind incaltata cu bocanci negri. Semnalmente Nicolae-Alin Turcu: constitutie atletica, inaltime 1,65 - 1,70 m, greutate 60 kg, par drept, saten inchis, pieptanat pe spate, fata ovala, ten masliniu, ochi caprui. La data disparitiei era imbracat cu geaca din piele de culoare neagra, scurta, prevazuta cu gluga, pantaloni din trening de culoare gri, fiind incaltat cu tenisi de culoare neagra. Persoanele care detin date cu privire la persoanele in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.