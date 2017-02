Doi barbati au abandonat o masina plina cu tigari de contrabanda. Unul dintre ei a fost prins de politistii de frontiera FOTO

In autoturism erau tigari in valoare de 22.000 lei.

Doi barbati au abandonat o masina plina cu tigari de contrabanda. Joi, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Brodina, au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari. Astfel, in jurul orei 18.30, o patrula a politiei de frontiera a observat, la aproximativ 300 metri de frontiera de stat, un autoturism marca Volvo inmatriculat in Marea Britanie, in care se aflau doua persoane si care nu isi justificau prezenta in zona. In momentul in care barbatii au observat echipajul politiei de frontiera acestia au abandonat masina si au fugit inspre linia de frontiera. Politistii de frontiera au reusit retinerea unuia dintre ei, care a fost indentificat in persoana lui R.F., de 44 ani, domiciliat pe raza judetului Suceava. In urma controlului efectuat, in autoturism au fost descoperite 2.000 de pachete cu tigari de provenienta Dutty Free, in valoare de 22.000 lei. In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, iar tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii. De asemenea, autoturismul folosit la activitatea infractionala, in valoare de 10.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul sectorului pana la finalizarea cercetarilor.