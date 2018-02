Doi barbati au fost retinuti de politistii suceveni pentru infractiuni la regimul rutier

Unul dintre soferi avea o alcoolemie de 1,16 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Doi barbati de 46 si 32 de ani au ajuns in acest week-end in arestul IPJ Suceava dupa ce au fost identificati in trafic sub influenta bauturilor alcoolice si fara permise de conducere. Vineri, in jurul orei 18.00, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe DC neclasificat Voievodeasa, din comuna Sucevita, autoturismul condus de un localnic de 46 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere retinut pentru infractiunea de conducere sub influenta bauturilor alcoolice din data de 06 martie 2017.

Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,16 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", barbatul de 46 de ani, fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, sambata acesta fiind prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, pentru dispunerea unor masuri preventive. Intrucat asigurarea RCA a autoturismului era expirata din 10 octombrie 2017, politistii au dispus si masura sanctionarii conducatorului auto cu amenda in cuantum de 1.000 lei, iar ca masura complementara, retinerea certificatului de inmatriculare al autoturismului si a placutelor de inmatriculare, eliberandu-se dovada fara drept de circulatie. Sambata, in jurul orei 11.00, o patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti a oprit pentru control pe DJ 178A, din comuna Comanesti, autoturismul condus de un localnic de 32 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", iar in baza probatoriului administrat, s-a dispus retinerea acestuia pentru 24 de ore, fiind incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.