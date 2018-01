Doi barbati au fost retinuti dupa ce au fost identificati in trafic beti si fara permise de conducere

Doi barbati de 25 si 34 de ani au ajuns in acest week-end in arestul IPJ Suceava dupa ce au fost identificati in trafic sub influenta bauturilor alcoolice si fara permise de conducere. Vineri, politistii Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, in jurul orelor 20.40, pe drumul comunal din satul Calinesti, comuna Serbauti, la intersectia cu drumul ce duce inspre comuna Zvoristea au observat un autoturism mergand sinuos. S-a procedat la urmarirea autoturismului si s-a incercat oprirea acestuia prin folosirea semnalelor acustice si luminoase ale autospecialei din dotare, iar dupa parcurgerea a aproximativ 150 de metri conducatorul auto a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a parasit partea carosabila si a intrat in santul din partea stanga a drumului public in directia de mers. Dupa ce a coborat din autoturism, conducatorul a refuzat legitimarea si in aceste imprejurari a fost incatusat, fiind identificat ulterior in persoana unui barbat de 34 ani din comuna Serbauti. In urma verificarilor efectuate de politisti s-a stabilit ca nu este posesor de permis de conducere. Soferul a refuzat testul cu aparatul alcooltest fiind condus la Spitalul Orasenesc Siret, unde, in prezenta cadrelor medicale, a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a dispus masura retinerii prin ordonanta pentru o perioada de 24 ore fata de soferul de 34 de ani, acesta fiind introdus in arestul I.P.J. Suceava. Cercetarile sunt continuate de catre Sectia 13 Politie Rurala Balcauti sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice". Tot vineri, in jurul orei 23.15, o patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe strada Calea Cernauti, a observat un autoturism de culoare care se deplasa pe directia strada Romana - strada Vamii, cu viteza mare si care la vederea autospecialei de politie, a virat brusc, oprind.La volanul autovehiculului a fost identificat un tanar de 25 de ani din orasul Vicovu de Sus. Fiind intrebat daca are dreptul de a conduce valabil, acesta a declarat verbal ca nu poseda permis de conducere. In urma verificarilor efectuate in bazele de date s-a constatat faptul ca nu poseda permis de conducere.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultand o alcoolemie de 0,65 mg/l, alcool pur in aerul expirat, fiind ulterior condus la Spitalul Radauti pentru prelevarea probelor biologice de sange. S-a luat masura retinerii soferului pe o perioada de 24 de ore, acesta fiind incarcerat in arestul IPJ Suceava. Politistii efectueaza in cauza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului".